Cvetoče polje teorij zarote

Ameriški predsednik Donald Trump doslej po mnenju privržencev ni naredil­ napake, v vsem je bil njihov idol. Njegov­ zaključek, da pedofilskega znanca bogatih in vplivnih Jeffreyja ­Epsteina niso ubili ter ni imel seznama­ klientov za spolno izkoriščanje rosno mladih deklet, je prva velika preizkušnja za gibanje Naredimo Ameriko spet veliko. Teorije zarote so se znova razmahnile.

Finančnika Jeffreyja Epsteina so avgusta 2019 našli mrtvega v celici newyorškega zapora in za velik del ameriške desnice je bila stvar jasna: nekdo ga je ubil, morda celo Trumpova demokratska tekmica Hillary Clinton, katere predsedniški soprog Bill Clinton je bil večkrat na Epsteinovem letalu Lolita ekspres. Ob smrti 66-letni obsojeni pedofil je spolno izkoriščal rosno mlada dekleta, ki jih je privabil z obljubami, da bodo dobile dobro službo in druge ugodnosti.

Posnetki s konca devetdesetih let minulega stoletja kažejo Trumpa in Melanio z Epsteinom in njegovo »madam« Ghislaine Maxwell. Foto Jim Watson/AFP

Številni Američani so verjeli, da je izsiljeval ljudi na visokem položaju, ki so posiljevali njegova dekleta, niso pa se strinjali o njihovi identiteti. Nekateri so Billu in Hillary Clinton postavljali ob bok soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa in britanskega princa Andrewa, ki sta tudi cenila pokojnega finančnika z vilami na newyorškem Manhattnu, floridskem Palm Beachu in lastnim karibskim otokom. Na Floridi je živel blizu Mar-a-Laga sedanjega predsednika Donalda Trumpa, zato druga teorija zarote s pedofilom na veliki nogi povezuje prvega republikanca.

Posnetki s konca devetdesetih let minulega stoletja kažejo Trumpa in Epsteina s kopico mladih deklet ter Trumpa in Melanio z Epsteinom in njegovo »madam« Ghislaine Maxwell. Hči v dvomljivih okoliščinah umrlega britanskega medijskega mogotca Roberta Maxwella zdaj prestaja dolgoletno zaporno kazen. Trump je vedno trdil, da je imel z Epsteinom samo sosedske odnose, in še te naj bi prekinil veliko pred drugimi. Epstein je prav v Mar-a-Lagu dobil eno od poznejših najglasnejših tožnic Virginio Giuffre, ki si je nedavno v Avstraliji vzela življenje.

Dvomi o uradnih razlagah smrti

Pripadniki gibanja Maga dvomijo tudi o uradnih razlagah te smrti, ne samo Epsteinove, in so šokirani, da takšne teze zavračajo republikanski predsednik in njegovi pravosodni ter preiskovalni sodelavci. Pravosodna ministrica Pam Bondi je izginulo minuto s posnetka Epsteinovih zadnjih ur razložila z vsakodnevno menjavo traku. Že prej sta domneve o nasilni smrti pedofilskega znanca bogatih in vplivnih zavračala direktor zveznega preiskovalnega urada Kash Patel in njegov namestnik Dan Bongino. Tako za nekdanjega žvižgača akcij pravosodnega aparata proti Trumpu kot za vplivnega komentatorja konservativnih radijskih postaj bi pripadniki gibanja Maga prej dali roko v ogenj.

Da je Trump v Epsteinovih dokumentih, je zatrdil njegov nekdanji tesni sodelavec in zdaj veliki nasprotnik Elon Musk ter na nov seznam dodal Trumpovega nekdanjega svetovalca Steva Bannona. Največji zagovorniki teorij zarote verjamejo, da je celo najnovejša zvezna pre­iskava proti nekdanjemu direktorju FBI Jamesu Comeyju in prav tako nekdanjemu direktorju Cie Johnu Brennanu zaradi njunih dvomljivih obtožb o Trumpovem sodelovanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom poskus potlačitve ­afere Epstein.

Nekdanji voditelj televizije Fox News Tucker Carlson je prišel na dan s hipotezo, da prikrivanje Epsteinovih dokumentov ščiti ameriške in izraelske obveščevalne službe. Foto Shawn Thew/Reuters

Še ena vplivna medijska osebnost desne scene Tucker Carlson je prišel na dan z drugo presenetljivo hipotezo, da prikrivanje tako imenovanih Epsteinovih dokumentov ščiti ameriške in izraelske obveščevalne službe. Predsednik Trump po Carlsonovem mnenju ni vpleten, saj ne mara »pokvarjenih spolnih zadev«, spomnil pa je, da so zvezni preiskovalci leta 2021 zavrnili preiskavo domnevnih pedofilskih afer v obveščevalni službi Cia. Če bi bil proces, bi morali namreč objaviti vire in metode dela razvpite obveščevalne službe, ki jo je nekoč vodil Trumpov zagrizeni nasprotnik John Brennan.

»Če vas hočejo uničiti, vam na računalnik nastavijo otroško pornografijo,« se je samo napol pošalil Tucker Carlson. »Zato jaz nimam računalnika.« Del ameriške desnice pa ne zaupa več niti njemu. Polje, na katerem cvetijo teorije zarote, je še naprej veliko.