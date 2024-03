Dan, ko je vse, kar narediš, prav

V nadaljevanju preberite:

Ponekod, mislim, da v Ameriki, 16. marec praznujejo kot dan, v katerem je vse, kar narediš, prav. Kot pravijo, je to nasprotno od prejšnjega dneva, 15. marca, ko je vse, na kar pomisliš, narobe, in ko mora biti človek pripravljen na to, da se bo vse, kar bo naredil, razvilo v napačno smer. Naj ima vsaj v enem dnevu občutek, da je vse naredil tako, kot je treba.

Torej je treba 16. marca sprejemati odločitve o novi zaposlitvi, o velikih naložbah, o izbiri življenjskega partnerja. Pravijo tudi, da ni slabo na ta dan kupiti srečko, kajti vse, kar naredimo, se bo dobro končalo. Razen če smo Rusi in se bomo udeležili predsedniških volitev. Ne glede na to, katero ime bomo obkrožili, bo na koncu izbran … Putin.