Svet najbolj potrebuje olimpijsko filozofijo življenja

Lahko bi rekli: »Svet je šel k hudiču!« Nato pa odpremo knjigo Complete Book of the Olympics, ki jo je pred davnimi leti napisal David Wallechinsky. Na 1334 straneh, na katerih je avtor napisal vse o olimpijskih tekmovanjih in o vsem, kar se je okoli njih dogajalo, najdemo vse te igre in »igrice« v olimpijski zgodovini. Tu so tako politika, bojkotiranje iger, prepoved udeležbe za posamezne države in spodkopavanje olimpijskih iger kot tudi doping, nepošteno tekmovanje ter politične in družbene spletke, ki so se vrtele okoli posameznih olimpijcev. Na začetku 20. stoletja, o katerem Wallechinsky največ piše, edino ni bilo takšnih dronov, kakršnega je »neakreditirani član (ali članica) pomožnega tima kanadske reprezentance« uporabil oziroma uporabila za vohunjenje novozelandske ženske nogometne reprezentance med treningom v Saint-Étiennu, ki leži južno od Pariza. Za Kanadčanke so bile nogometašice z Nove Zelandije prve nasprotnice. Trenerka njihove ekipe je prevzela odgovornost za vohunjenje in odstopila … Igre so se tako začele zelo zanimivo. In da, Kanadčanke so Novozelandke premagale z 2: 1.