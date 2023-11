Delavci Amazona po vsej Evropi in tudi v ZDA stavkajo

Delavci Amazona na črni petek stavkajo, kar bo po mnenju sindikatov največja motnja v delovanju podjetja v njegovi 30-letni zgodovini. Sindikati pravijo, da so delavci utrujeni od tega, da s svojim delom zaslužijo le za preživetje, s tem da »vsak dan po skladišču prehodijo kilometre«.

Protest je med drugim spodbudil Amazon, ki letos od 17. do 27. novembra oglašuje deset dni prazničnih popustov. V Nemčiji so v četrtek opolnoči pod vodstvom sindikata Verdi 24-urno stavko začeli delavci v petih centrih za dostavo, v Bad Hersfeldu, Dortmundu, Koblenzu, Leipzigu in Rheinbergu. Zahtevajo kolektivno pogodbo o plačah, poroča Reuters.

Tiskovni predstavnik Amazona v Nemčiji je dejal, da so delavci plačani pošteno, z začetno plačo več kot 14 evrov na uro, in imajo dodatne ugodnosti. Zatrdil je, da bodo dostave naročil za črni petek zanesljive in pravočasne.

Stavka tudi približno 1150 delavcev distribucijskega skladišča v Coventryju v Veliki Britaniji, zahtevajo višje plačilo in boljše delovne razmere. Center v Coventryju sodi med največje na svetu, črni petek pa je zanje običajno eden najbolj obremenjenih dni v letu. Po navedbah sindikata GMB je stavka odziv na dolgotrajni spor glede plač.

Sindikalisti prav tako organizirajo demonstracije na sedežu Amazona v Združenem kraljestvu, v Londonu. Tamkajšnji tiskovni predstavnik podjetja je dejal, da stavka ne bo povzročila motenj.

Sindikati so dogajanje že poimenovali »globalno gibanje« za višje plače in boljše delovne razmere. FOTO: Phil Noble/Reuters

V Franciji protiglobalizacijska organizacija Attac spodbuja aktiviste, naj Amazonove omarice, kamor kupci prejemajo pošiljke, polepijo s plakati in trakovi. Attac, ki črni petek imenuje »praznovanje pretirane proizvodnje in pretirane potrošnje«, pričakuje, da bo protest širši kot lani, ko je bilo po ocenah polepljenih le sto Amazonovih omaric v vsej Franciji.

Tudi italijanski sindikat CGIL je pozval k stavki na črni petek v skladišču Castel San Giovanni, medtem ko je španski sindikat CCOO pozval delavce v skladiščih in dostavljavce Amazona, naj izvedejo enourno stavko v vsaki izmeni na »kiber ponedeljek«, zadnji dan Amazonove desetdnevne razprodaje. Svetovna sindikalna zveza UNI Global Union je sporočila, da bodo stavke in protesti potekali v več kot 30 državah vse do ponedeljka.

Stavki naj bi se pridružili tudi delavci v ZDA, sindikati pa so dogajanje že poimenovali »globalno gibanje« za višje plače in boljše delovne razmere.