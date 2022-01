Demografska zima na Zahodu in Vzhodu

V nadaljevanju preberite:

Dolgo je med Svetim sedežem in Zhongnanhaijem (kar je svojevrsten »sveti sedež« kitajskega komunističnega režima) vladal razdor zaradi kitajske politike enega otroka, ki so jo dolgih štirideset let spremljali tudi drastični ukrepi nasilnih prekinitev nosečnosti in sterilizacij žensk.

A v trenutku, ko je papež Frančišek prejšnji teden med splošno avdienco v Vatikanu okaral tiste, ki imajo hišne ljubljenčke, namesto da bi imeli otroke, je kitajsko partijsko vodstvo skorajda povsem isto govorilo svojim vernikom.

Člani komunistične partije, piše v uvodniku, ki je bil objavljen na enem od partijskih portalov, imajo obveznost, da se poročijo in imajo otroke ter tako pripomorejo k povečevanju prebivalstva.

In čeprav uvodnik, ki je bil objavljen prejšnji mesec, zdaj pa o njem razpravljajo na vseh partijskih sestankih, ne omenja hišnih ljubljenčkov, ki jih imajo ljudje, namesto da bi imeli otroke, gre za enako sporočilo, kot ga je poslal papež: Daljni vzhod se tako kot Zahod sooča z »demografsko zimo«, zato je postalo rojevanje nekakšna reševalna misija.