Demokracija kot orožje

V nadaljevanju preberite:

Sto deset držav in Evropska unija bodo v četrtek in petek na povabilo ameriškega predsednika Joeja Bidna sodelovale na virtualnem vrhu za demokracijo. Tema je nadvse aktualna, saj ameriška nevladna organizacija Freedom House že 15. leto zapored zaznava upad demokracije po svetu, kazanje vojaških mišic vodilnih avtokratskih držav Kitajske in Rusije pa črnogledim vzbuja strah pred vojnami. Tako vrh kot njegov organizator se spoprijemata s številnimi očitki.