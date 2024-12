Dežela, kjer vsak blokira vsakogar, znova išče pot do dogovora

V nadaljevanju preberite:

Danes se bodo v Mostarju sestali vodilni predstavniki političnih strank vladajoče koalicije na ravni Bosne in Hercegovine. Poznavalci razmer v BiH si obetajo, da bodo politiki na današnjem srečanju našli pot do soglasja o reformnem programu, ki ga morajo evropski komisiji oddati do četrtega decembra, če želijo, da jim EU odobri začetek črpanja sredstev iz načrta za rast, ki bi državi v prvi tranši prinesel 70 milijonov od skupno največ milijarde evrov.

Dogovor o ključnih vprašanjih, kot je zakon o ustavnem sodišču BiH, sicer še ni dosežen. So pa predstavniki vladajoče koalicije na državni ravni pred tem sporočili, da so dosegli dogovore o več pomembnih temah. Gostitelj srečanja, prvi mož HDZ BiH Dragan Čović, je pred kratkim na javni televiziji BHT dejal, da se mu zdi, da se jim bo uspelo dogovoriti o vseh zaostankih z zadnjih dveh sestankov.