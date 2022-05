Dihanje na škrge do naslednjega vala

V nadaljevanju preberite:

Te dni nas najbolj vznemirjajo novice o eksploziji okužb v državah, ki jih imamo za zgled v boju proti koronavirusu. Tak primer je tudi Tajvan, kjer so pred nekaj tedni naredili preobrat od strogega nadzora nad vstopom v državo in omejenih stikov do odločitve, da bodo živeli z virusom, zdaj pa vsak dan potrdijo rekordnih 90.000 primerov. V četrtek je na otoku zaradi covida-19 umrlo 59 ljudi. Ta val bo dosegel vrhunec šele konec maja, menijo strokovnjaki, ki so ljudi mirili s trditvijo, da je imela večina obolelih blage simptome ali so bili celo​ asimptomatski. Pričakujejo, da se bo pandemija umirila šele junija, normalno življenje pa je mogoče pričakovati šele septembra.

Kljub temu Tajvan ostaja eden od svetlih zgledov, kako se je mogoče boriti proti okužbi ne le s srednjeveškimi metodami karantene in nošenja mask, ampak tudi z inovativnim vključevanjem digitalnega zdravstva, brezstičnih telemedicinskih storitev in informativno transparentnostjo. Takšen model boja z okužbo bi nujno potrebovale tudi vse druge države, zato bi morala letos tajvanska prošnja za vključitev v Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) dobiti večjo podporo kot kadarkoli.