Dileme indijske geopolitične nirvane

Skorajda je bilo mogoče pričakovati, da se bo Indija med glasovanjem varnostnega sveta ZN o resoluciji, ki obsoja ruski napad na Ukrajino, vzdržala glasovanja. To je bilo skladno z obsesivno zunanjepolitično neodvisnostjo New Delhija od katerekoli velesile, znotraj katere ta azijske država spretno ohranja v ravnovesju različne odvisnosti – od energije, oboroževanja, naložb in tehnologij.

Ne nazadnje se je Indija že petič vzdržala glasovanja, ko je bila na tapeti Moskva. Enako je ravnala leta 1956, ko je Sovjetska zveza izvedla invazijo na Madžarsko, leta 1968, ko je sovjetska vojska vkorakala v Češkoslovaško, leta 1979 po invaziji v Afganistan pa tudi leta 2014, ko je Rusija zasedla Krim.