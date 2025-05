V nadaljevanju preberite:

Čeprav v zadnjih dnevih ukrajinska vojska vsako noč pošilja brezpilotna letala v napad na Moskvo, ki so ohromila delovanje tamkajšnjih letališč, se v ruski prestolnici, kjer so v teh dnevih zaprli kar nekaj ulic in iz varnostnih razlogov omejili delovanje mobilnega interneta, intenzivno pripravljajo na slovesno proslavo ob 80. obletnici zmage nad nacizmom. Kot običajno bo glavni dogodek velika vojaška parada na Rdečem trgu.