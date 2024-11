Dodatne vojaške zmogljivosti za Bližnji vzhod iz ZDA

ZDA so ob zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu v petek napovedale napotitev dodatnih vojaških zmogljivosti v regijo. Kot je sporočil tiskovni predstavnik Pentagona Pat Ryder, je obrambni minister Lloyd Austin odredil napotitev dodatnih bombnikov B-52, bojne eskadrilje in zračnega tankerja, poročajo tuje tiskovne agencije..

Skupaj z odločitvijo o napotitvi napredne baterije zračne obrambe v Izrael in okrepitvijo ameriških sil v vzhodnem Sredozemlju so ukrepi namenjeni krepitvi varnosti v regiji in odvračanju od nadaljnjega stopnjevanja konflikta, je pojasnil Ryder.

Dodal je, da bodo ZDA svoje zmogljivosti na Bližnjem vzhodu krepile v prihodnjih mesecih, kar kaže na fleksibilnost ZDA pri razporejanju sil po svetu.

»Če bodo Iran, njegovi partnerji ali posredniki ta trenutek izkoristili za napade na ameriške sile ali interese v regiji, bodo ZDA sprejele vse potrebne ukrepe za zaščito svojih državljanov,« je še sporočil Ryder.

Obenem se ameriška letalonosilka Abraham Lincoln in njene spremljevalne ladje pripravljajo na umik iz regije, so še sporočili iz Pentagona.

Letalonosilka mornarice razreda Nimitz USS Abraham Lincoln v Tihem oceanu 10. avgusta 2024. FOTO: Daniel Kimmelm/Via Reuters

Po poročanju tiskovne agencije Reuters tako na območju ne bo več nobene ameriške letalonosilke. Ob začetku vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas jeseni lani so imele ZDA na Bližnjem vzhodu dve letalonosilki.

ZDA so prerazporeditev zmogljivosti na Bližnjem vzhodu napovedale po nedavnem izraelskem napadu na vojaške cilje v Iranu, na katere so v Teheranu napovedali odgovor, čeprav ob tem trdijo, da si ne želijo vojne.