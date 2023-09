Dodik podi nemški denar in Schmidta

V nadaljevanju preberite:

Milorad Dodik je nemškega sogovornika Manuela Sarrazina prosill, naj Nemčija prekine financiranje projektov v Republiki Srbski. Pozval ga je tudi, naj iz Bosne in Hercegovine umakne Christiana Schmidta, saj na položaj visokega predstavnika ni bil imenovan v skladu s pravili, s podporo vseh petih članic Varnostnega sveta OZN. Prepis pogovora je poln ciničnih opazk in neprikritih groženj, lahko bi bil zabaven, če ne bi zadeval resnih tem, vsekakor pa je dvignil veliko prahu v Bosni in Hercegovini.