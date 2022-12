Dolge lovke bruseljske hobotnice

V nadaljevanju preberite:

Dva tedna po začetku velikega korupcijskega škandala, povezanega z evropskim parlamentom, se pred belgijskimi organi nadaljujejo postopki. Razsežnosti škandala, ki načenja verodostojnost evropskih institucij, so zavite v tančico skrivnosti.

Ni tudi jasno, kaj vse bi lahko bilo v ozadju podkupovanja. Katar je bil gotovo zainteresiran za loščenje svoje podobe pred nogometnim svetovnim prvenstvom, predvsem zaradi pravic delavcev. Poleg tega je v fazi sprejemanja letalski sporazum med EU in Katarjem.

Kakšen nauk bodo potegnili? Ni se mogoče izogniti občutku, da so v evropskem parlamentu in njegovih skupinah prej takšne očitke raje pometli pod preprogo. Tudi evropska komisija ni brez madeža. Nekdanji evropski komisar za notranje zadeve, Grk Dimitris Avramopulos iz desnosredinske EPP, se je angažiral v Panzerijevi organizaciji in lani prejel 60.000 evrov.