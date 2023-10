Ameriška letalonosilka z vojaško pomočjo za Izrael že v Sredozemlju

8.20 Prispela prva ameriška vojaška pomoč

Prvič od začetka spopadov med izraelsko vojsko in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas pred petimi dnevi je v Izrael ponoči prispelo prvo ameriško letalo s strelivom za izraelsko vojsko. To je danes sporočila izraelska vojska, ki se je ZDA zahvalila za podporo.

Vojska je sporočila, da je letalo z naprednim strelivom pristalo v letalskem oporišču Nevatim na jugu države in da je namenjeno za »izvedbo pomembnih napadov in pripravo na nadaljnje scenarije«, je poročanje izraelskih medijev povzela italijanska tiskovna agencija Ansa.

Izraelska vojska se je zahvalila ZDA za podporo. Naši skupni sovražniki vedo, da je sodelovanje med našima vojskama močnejše kot kdaj koli prej in ključni dejavnik varnosti in stabilnosti v regiji, so zapisali v izjavi.

V vzhodno Sredozemlje je medtem prispela ameriška letalonosilka Gerald Ford, največja vojaška ladja na svetu, z osmimi eskadriljami letal, križarko z vodenimi raketami ter rušilci z vodenimi raketami, so sporočili iz centralnega poveljstva ameriške vojske. S ciljem odvračanja Izraelu sovražnih akterjev oziroma preprečitve dodatne zaostritve razmer ali razširitve vojne so napovedali tudi napotitev več vojaških letal F-15, F-16 in A-10.

Prihod ameriške vojaške pomoči, kot tudi dodatne okrepitve, če bo potrebno, je v torkovem telefonskem pogovoru izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju napovedal ameriški predsednik Joe Biden. Govorila sta tudi o prizadevanjih obeh držav, da se zagotovi, da noben sovražnik Izraela ne bo mogel izkoristiti trenutnega položaja v svojo korist.

Napade pripadnikov skrajnega palestinskega gibanja Hamas je nato Biden v govoru označil za dejanja čistega zla. Potrdil je, da so med talci Hamasa tudi ameriški državljani in da jih je doslej v Izraelu umrlo 14.

Po napovedih State Departmenta pa bo v četrtek Izrael obiskal ameriški državni sekretar Antony Blinken.

Poškodovani in uničeni objekti v Gazi, od koder se je umaknilo že prek 260.000 ljudi. FOTO: Belal Al Sabbagh/Afp

8.05 Palestinci demonstrirajo

Ko se je zdanilo, je na tisoče Palestincev v mestih na okupiranem Zahodnem bregu organiziralo demonstracije proti izraelskim zračnim napadom na območje Gaze. Palestinska tiskovna agencija je poročala, da so imeli protestniki dvignjene palestinske zastave in slike žrtev, ubitih v Gazi.

8.00 Najhujši napad

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je v telefonskem klicu zahvalil ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu za podporo.

Dejal je, poroča BBC, da je bil napad Hamasa eden najhujših napadov na Jude po holokavstu.

7.22 Napadi so se ponoči nadaljevali

Več deset bojnih letal je zgodaj davi napadlo več kot 200 ciljev na območju Al Furqan, od koder naj bi Hamas načrtoval in izvajal napade na Izrael, je sporočila izraelska vojska. V 24 urah je bil to že tretji obsežen napad na območju Gaze.

Po navedbah izraelske vojske so bojna letala na območju Gaze uničila radarski sistem, ki ga je Hamas uporabljal za odkrivanje vojaških letal in raket. V regiji Bejt Hanun so zadeli osemdeset ciljev Hamasa, vključno z dvema bančnima podružnicama, ki ju islamistično gibanje uporablja za »financiranje terorizma« v palestinski enklavi, so dodali.

Spopadi med izraelsko vojsko in palestinskim gibanjem Hamas so doslej zahtevali že več kot 2000 življenj, sporoča tiskovni predstavnik izraelske vojske. Po najdbi trupel 1.500 borcev Hamasa je mrtvih že prek 3000. Izraelske letalske sile so ponoči nadaljevale z napadi na območje Gaze, poročajo tuje tiskovne agencije.

Število smrtnih žrtev v Izraelu je naraslo na najmanj 1200, je povedal tiskovni predstavnik izraelske vojske. Velika večina smrtnih žrtev so bili po njegovih navedbah civilisti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je do torka zvečer na območju Gaze zaradi protinapadov izraelskega letalstva umrlo najmanj 900 ljudi.

Po navedbah Izraela je prišlo tudi do streljanja na meji z Libanonom, izraelske sile pa so odgovorile tudi na strele iz Sirije, poroča britanski BBC.

Po podatkih Združenih narodov je zaradi izraelskih zračnih napadov v Gazi razseljenih več kot 260.000 ljudi.

7.00 Boji se bodo okrepili

BBC omenja opozorila izraelske vojske, da se bodo boji še okrepili. Njihov tiskovni predstavnik podpolkovnik Jonathan Conricus upa, da se bo podpora Izraelu nadaljevala tudi po zaostritvi spopadov.

»Upamo, da bo tako tudi, ko se bodo spopadi okrepili in bo prizore, ki prihajajo iz Gaze, težje razumeti in se z njimi spopasti,« je dejal.