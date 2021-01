Donalda Trumpa ne bo na ustoličenju Joeja Bidna

Bo republikanski prvak iz Washingtona še zadnjič odletel s predsedniškim letalom Air Force One? Foto Mandel Ngan/Afp

Visoka demokratka Nancy Pelosi se boji Trumpovega jedrskega napada. Foto Erin Scott/Reuters

Washington – Odhajajoči republikanski predsednik ZDAse ne bo udeležil ustoličenja svojega demokratskega naslednika. Prek tviterja, kjer so mu končno odmrznili račun , je napovedal tudi prihodnji »gigantski glas za 75 milijonov ameriških domoljubov«, ki so volili zanj ter za njegovi gibanji 'najprej Amerika' in 'naredimo Ameriko spet véliko'.Zadnje Trumpovo tvitanje je v skladu s prejšnjimi, da ne bo več nasprotoval Bidnovemu prevzemu Bele hiše, a vendarle vidi nov začetek tudi zase in svoje privržence. »Na noben način in v nobeni obliki ne bodo prezirani ali deležni krivičnega obravnavanja!« Opazovalci domnevajo, da bo prestolnico zapustil devetnajstega januarja, saj je to zadnji dan, ko še lahko uporablja znamenito ameriško predsedniško letalo Air Force One. Pričakovati je tudi, da se bo skupaj s slovensko prvo damoin drugimi člani svoje družine odpravil v domači floridski Mar-a-Lago, potem ko je Škotska dala jasno vedeti, da zaradi pandemičnih omejitev ne bo dovolila nobenega posebnega leta iz ZDA. Prej so nekateri domnevali, da se bo Trump odpravil na svoje golfišče v domovini matere Mary Anne.Po pogovorih časopisa Washington Post z nekaterimi sodelavci republikanske administracije naj bi bil predsednik v »psihološko krhkem« stanju, ena redkih z dostopom do njega naj bi bila njegova hči. Po poročanju drugih medijev pa Trump še pred odhodom s položaja načrtuje obisk meje z Mehiko, da bi tako izpostavil uspehe svoje priseljeniške politike. Če to drži, je pričakovati, da bodo demokratski nasprotniki poskušali z vsemi silami preprečiti razkazovanje preteklih dosežkov. Zaradi sredinega naskoka udeležencev trumpovskih demonstracij na kongres ZDA mrzlično iščejo načine za Trumpovo odstranitev iz Bele hiše še pred koncem mandata, več tožilcev napoveduje preiskave.Demoratska predsednica predstavniškega domahoče "nestabilnemu" predsedniku odvzeti tudi kode ameriških jedrskih arzenalov. Povedala je, da se je z vojaškim poveljnikompogovarjala o preprečitvi morebitnih vojaških sovražnosti vključno z ukazom za jedrski napad.