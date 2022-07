Draghi še enkrat preživel, Conteju se morda že tresejo tla

V nadaljevanju preberite:

Vlada Maria Draghija formalno nima prave opozicije, je pa vse bolj šibka. Nobeno glasovanje več ne mine brez groženj o njenem razpadu. Koalicijske stranke poskušajo spodkopati vlado, da bi si zagotovile boljše izhodišče pred naslednjimi volitvami. Odkar je najmočnejša parlamentarna stranka Gibanje 5 zvezd v razsulu, njen formalni voditelj, nekdanji premier Giuseppe Conte napada z vseh strani. Močni zunanji minister Luigi Di Maio je s somišljeniki pred dnevi izstopil, podprl je Draghija in njegovo politiko do vojne v Ukrajini. Z Di Maiem zapuščajo Gibanje 5 zvezd številni poslanci in senatorji.