Po trčenju ladje se je sesul 2,6 kilometra dolg baltimorski most

Most pri Baltimoru, ena osrednjih povezav avtoceste I-95 med Washingtonom in New Yorkom ter vseh vzhodnih ZDA, se je v zgodnjih jutranjih urah po vzhodnoameriškem času zrušil po trku kontejnerske ladje njegov v steber. Poročajo o več avtomobilih v reki Patapsco, o morebitnih žrtvah še ni podatkov, je pa predstavnik gasilcev dejal, da gre za »incident s številnimi žrtvami«. Med drugim so poročali o dvajsetih gradbenih delavcih, ki so na mostu delali ponoči.

Še veliko slabše bi bilo, če bi se nesreča zgodila nekaj ur kasneje, ko je most običajno natrpan z avtomobili. FOTO: Reuters

Videoposnetek kaže dramatično zrušenje 2,6 kilometra dolgega mostu Francisa Scotta Keya nad reko, ki vodi v baltimorsko pristanišče. Iz njega je izplula singapurska ladja s kontejnerji na poti v Šri Lanko, ki se je iz še iz neznanega vzroka zaletela v steber leta 1977 zgrajenega mostu. Jeklena konstrukcija z najdaljšim neprekinjenim delom v dolžini 366 metrov se je sesula kot lego kocke, z njo pa tudi del baltimorskega avtocestnega pasu I- 695 in osrednje avtocestne povezave med prestolnico Washington in New Yorkom. Predor severneje od porušenega mostu bo moral zdaj prevzeti levji delež osrednje avtocestne povezave vzhodnih ZDA.

Arhivska fotografija mostu Francisa Scotta Keya iz marca 2018. Foto Mark Wilson/AFP

Reševalne ekipe so na delu z ladjami in potapljači, saj za reševanje ni veliko časa. Na vzhodu ZDA je zdaj hladno vreme in temperatura reke je komaj devet stopinj Celzija, velika je nevarnost podhladitve. V času nesreče je bila tudi tema, najbrž pa bi bilo še veliko slabše, če bi se zgodila nekaj ur kasneje. Ob prometnih konicah je most Francisa Scotta Keya, avtorja besedila ameriške himne, običajno natrpan. Na leto ga prevozi dvanajst milijonov avtomobilov.