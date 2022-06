Druga elizabetinska doba se bliža koncu

V nadaljevanju preberite:

Šestindevetdesetletna kraljica Elizabeta II. je glavni vzrok za to, da prastara institucija, ki jo pooseblja, uživa visoko podporo javnosti in da ideje o odpravi britanske monarhije v zadnjih sedmih desetletjih niso padle na plodna tla. Kaj se bo zgodilo s to podporo in z monarhijo, ko bo prestol prevzel princ Charles, je vprašanje, ki že dolgo spravlja v nelagodje njene zagovornike, navdihuje njene nasprotnike in animira ustavne strokovnjake.