Druga obletnica »krvaveče rane v srcu Evrope«

V nadaljevanju preberite:

Palačo narodov ob newyorški Vzhodni reki so po drugi svetovni vojni zasnovali kot forum za preprečevanje grozljivih vojn, ki so Evropo v 20. stoletju dvakrat pripeljale do vsesplošnega uničenja. Ruski predsednik Vladimir Putin poskuša to storiti tudi v 21. stolet­ju. Ob drugi obletnici njegovega napada na Ukrajino so lahko zaradi teže stalne članice v varnostnem svetu Rusijo obsojali­ le za govorniškim odrom, prav tako v generalni skupščini OZN.