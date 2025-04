Kaja Kallas je pozvala k bojkotu moskovske parade

V nadaljevanju preberite:

Mineva 80 let od konca druge svetovne vojne. Ob tej priložnosti bo Nemčija pripravila množico dogodkov, na osrednjo komemoracijo je povabila celoten diplomatski zbor. A ne iz Rusije in Belorusije. Ocenili so namreč, da bi Rusija lahko obletnico instrumentalizirala v korist vojne, ki jo vodi proti Ukrajini. Podobno evropskim politikom svetuje Bruselj, da naj se ne udeležijo slovesnosti, ki jo bo 9. maja organizirala Rusija. Namesto v Moskvo Bruselj vabi v Kijev.