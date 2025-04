Zakaj Janezu Janši grozi dve leti zapora in kdaj bo postopek zastaral?

Janez Janša, Branko Kastelic in Klemen Gantar so osumljeni kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic, povezanih z nepremičninsko transakcijo iz leta 2005. Na celjskem okrožnem sodišču se je ta teden končala glavna obravnava, tožilstvo za Janšo in Kastelica zahteva dve leti zapora ter pogojno kazen za Gantarja.

Janša primer primerja z zadevo Patria in zatrjuje, da gre za politično motiviran proces. Pred sodiščem se bodo znova zbrali njegovi podporniki, med njimi poslanci SDS Jelka Godec in Zvonko Černač, ki sodstvo obtožujejo politične pristranskosti in zlorabe oblasti.

Obramba zanika vse očitke in trdi, da ni bilo oškodovanja in da je šlo za zakonit zasebni posel. Kasteličev zagovornik pričakuje oprostilno sodbo. Medtem so mediji poročali o anonimnem pismu, ki naj bi razkrivalo sporno dogajanje na sodišču, vendar je sodišče to zanikalo in napovedalo morebitne pravne ukrepe.

Na ministrstvu za pravosodje so anonimke označili za škodljive in poudarili pomen zaupanja v neodvisno sodstvo. Janša pa tudi v tem primeru vztraja, da gre za montiran proces brez prave pravne osnove.

Sodba, ki jo bo sodišče izreklo danes v zadevi Trenta, še ne bo pravnomočna, saj se bosta nanjo lahko pritožila tako obramba kot tožilstvo. V primeru pritožbe obstaja možnost, da bo zadeva zastarala.

Tudi danes se v Celju pričakuje veliko število podpornikov predsednika SDS. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Po kazenskem zakoniku kazenski pregon zastara v desetih letih, a se ta rok z vsakim procesnim dejanjem (npr. vložitev obtožnice, sojenje) prekine in začne znova. Kljub temu obstaja absolutni rok 20 let, po katerem pregon ni več mogoč, tudi če je bilo več prekinitev.

V primeru Janeza Janše je bila pogodba z Imosom o nakupu stanovanja podpisana marca 2005, a ker je bil zadnji obrok kupnine za zemljišče v Trenti nakazan šele marca 2007, bi po sodni praksi zadeva dokončno zastarala marca 2027.

Kaj se je dogajalo leta 2005

Takrat je podjetje Imos, ki ga je vodil Kastelic, Janši prodalo trisobno stanovanje za 56 milijonov tolarjev (236.100 evrov). Del kupnine naj bi Janša pridobil s prodajo zemljišča v Trenti podjetju Eurogradnje, ki ga je zastopal Gantar – in sicer za precej višjo ceno, kot bi jo zemljišče sicer doseglo na trgu.

Gre za parcelo v Triglavskem narodnem parku, kjer gradnja ni dovoljena, a je bila leta 2005 prodana za 31,4 milijona tolarjev (131.200 evrov) – približno 8,5 evra na kvadratni meter. Čeprav je Janša zemljišče leta 1992 kupil za le 1,1 milijona tolarjev (4590 evrov), je Gurs njegovo vrednost leta 2023 ocenil na 21.600 evrov, torej bistveno manj od prodajne cene.

Na parceli v Trenti, znani kot Tonderjeva domačija, že več desetletij stojijo ruševine nekdanje kmetije, do zemljišča pa ni mogoče dostopati z avtomobilom. FOTO: Pop TV

Po ugotovitvah tožilstva je Janša domnevno denar, ki ga je prejel od Eurogradenj, nakazal Imosu kot del kupnine za stanovanje, s čimer naj bi se izognili neposredni povezavi med prodajo zemljišča in nakupom stanovanja. Gantar je menda pri tem omogočil uporabo računa Eurogradenj, kamor so bila predhodno nakazana sredstva podjetja Imos, namenjena za nakup Janševih parcel. Posel je bil domnevno zasnovan tako, da bi navzven prikril vzajemnost transakcij in prikazal nepovezane tržne posle, čeprav je šlo po mnenju tožilstva za zlorabo.

Zadeva Trenta se je na sodišču začela leta 2020 z vložitvijo obtožnice, ki je postala pravnomočna marca 2022, ko je celjsko sodišče zavrnilo vse ugovore. Ključen pri obtožbi je očitek, da je Janša svojo parcelo najprej preplačano prodal Eurogradnjam, ki so jo nato še isto leto preprodale Imosu, nato je slednji Janši prodal stanovanje – pri vsem tem pa naj bi bilo preplačilo za parcelo dejansko prikrit del kupnine za stanovanje.