Država spet tik pred razpadom

Bosanski Srbi uresničujejo napovedi o umiku iz ustanov Bosne in Hercegovine. Kritiki namero o ustanovitvi entitetskega visokega sodnega in tožilskega sveta vidijo kot korak k razbitju države, v Republiki Srbski pa vztrajajo, da ravnajo v skladu z ustavo in duhom daytonskega sporazuma.

Američani so opozorili, da spremembe v pravosodju ustrezajo kriminalcem. Veleposlaniki iz EU pa so se odpovedali udeležbi na proslavi srbskega dneva državnosti, ker bo tam tudi s sankcijami kaznovani vodtelj bosanskih Srbov Milorad Dodik.