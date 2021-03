Država v razsulu, Sarajevo kot Bergamo

V nadaljevanju preberite:

Nedelujoča država državljanom Bosne in Hercegovine med epidemijo ni ravno v pomoč. Polna smučišča v bližini Sarajeva, restavracije in kavarne v prestolnici s pol milijona prebivalcev so skupaj s povsem odprtimi mejami podlaga za eksplozivno rast okužb. Brez donacij iz soseščine do zdaj še ne bi cepili niti enega človeka, najbližje dostavi je rusko cepivo Sputnik V.