Državni udar po egiptovskem zgledu

V nadaljevanju preberite:

Tunizijski predsednik Kais Sajed je v včeraj razpustil vlado, odstavil njenega predsednika Hišama Mečičija , »zamrznil« delovanje parlamenta in dejansko prevzel absolutno oblast v državi, ki jo pretresa huda ekonomska, politična, družbena in tudi zdravstvena kriza. Said se je za izvedbo državnega udara odločil v trenutku, ko so v Tunisu in drugih tunizijskih mestih potekali srditi protesti proti vladi, ki jo je do nedelje vodila islamistična stranka Enahda .



Udarna poteza tunizijskega predsednika nikakor ni presenetljiva. Že pred dvema mesecema je namreč v javnost prišel dokument, ki so ga napisali predsednikovi svetovalci – ti so predsednika Kaisa Sajeda , (le) uradno neodvisnega politika, ki je bil izvoljen leta 2019, v nadvse spornem dokumentu pozvali, naj razpusti parlament in vlado ter prevzame popolno oblast v državi, ki je nekaj časa veljala za edino vsaj približno zgodbo o uspehu iz časa revolucij, prevratov in kontrarevolucij, ki so zaznamovali arabsko zimo od decembra 2010 naprej.