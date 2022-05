Rusi v Srbiji množično odpirajo podjetja

09.00 Zaradi ruske invazije na Ukrajino je svoje domove zapustilo tudi veliko Rusov

V Srbiji se je od začetka ruske invazije na Ukrajino skokovito povečalo število novoustanovljenih podjetij ruskih državljanov. Po podatkih agencije za poslovne registre je od februarja do maja v Srbiji dejavnost registriralo 480 samostojnih podjetnikov in 194 družb iz Rusije, je poročal BBC.

Največ ruskih podjetnikov in podjetij prihaja iz tehnološkega sektorja. Tehnološko dejavnost je v omenjenem obdobju registriralo 268 ruskih samostojnih podjetnikov in 29 družb.

Največ družb in samostojnih podjetnikov iz Rusije, ki so se registrirali v Srbiji, se ukvarja s programiranjem. Sledijo svetovalne storitve, veletrgovina, proizvodnja avdiovizualnih izdelkov, kinematografska dela, oblikovalska in oglaševalska dejavnost.

Zaradi ruske invazije na Ukrajino je svoje domove zapustilo tudi veliko Rusov, ne samo Ukrajincev. Rusijo je med junijem in marcem letos po podatkih ruske varnostne službe zapustilo 3,8 milijona ljudi. Nekateri so odšli, ker so se zbali splošne mobilizacije, drugi zaradi sankcij Zahoda proti Rusiji, tretji zaradi spletne cenzure.

Prihod Rusov in Ukrajincev je v Srbiji vplival tudi na do 40-odstoten dvig najemnin. Za najem enoinpolsobnega stanovanja v središču Beograda, velikega okoli 50 kvadratnih metrov, je bilo treba prej odšteti od 450 do 650 evrov mesečno, zdaj pa ta strošek presega 800 evrov, je še poročal BBC.

08.40 Poljski predsednik na obisk v Kijev

Poljski predsednik Andrzej Duda bo danes znova obiskal Kijev in tam kot prvi tuji voditelj od februarskega začetka ruske invazije na Ukrajino nagovoril parlament, so ponoči sporočili v Varšavi. Do njegovega obiska prihaja, medtem ko so se ruski napadi na vzhodu in jugu države po padcu Mariupolja občutno okrepili.

Duda je sicer ukrajinsko prestolnico obiskal že aprila in se tam med drugim srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Tokrat bo njegov obisk deležen še dodatne pozornosti, saj mu bo očitno pripadla čast, da kot prvi predsednik tuje države v zadnjih treh mesecih nagovori vrhovno rado, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poljska je sicer vodilna zagovornica strožjih ukrepov EU proti Rusiji in čim hitrejše podelitve statusa države kandidatke za članstvo v uniji Ukrajini.

Zelenski je v nočnem videonagovoru znova terjal ostrejše sankcije proti Rusiji, o čemer se je, kot je dejal, med drugim pogovarjal z italijanskim premierjem Mariom Draghijem.

FOTO: Sergey Bobok/AFP

Spopadi v regijah Doneck in Lugansk se medtem še krepijo. Rusija med drugim silovito napada mesti Severodoneck in Slovjansk, a ukrajinske sile po zatrjevanju Zelenskega rusko ofenzivo še naprej uspešno zadržujejo.

Ukrajinska vojska je v svojem rednem nočnem poročilu zapisala, da so v soboto v Donecku in Lugansku odbile kar 11 napadov ruskih sil ter uničile pet ruskih tankov, štiri topniške sisteme in brezpilotni letalnik. Rusija medtem ob celotni frontni črti namešča bojna letala, raketomete in tanke, so še dodali.

Med drugim naj bi Rusi občutno krepili sile na območju Zaporožja, ki je severozahodno od Mariupolja ob Azovskem morju. Petkovo zavzetje tega mesta je bilo sicer ključen uspeh za Rusijo, katere cilj je prevzeti popoln nadzor nad regijama Doneck in Lugansk ter si zagotoviti kopenski koridor do polotoka Krim v Črnem morju.