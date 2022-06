Dvajset let zapora in finančna kazen za Ghislaine Maxwell

Prijateljica in pomagačica pokojnega ameriškega pedofila Jeffreya Epsteina Ghislaine Maxwell bo morala za rešetkami preživeti dvajset let svojega življenja ter plačati 750 tisoč dolarjev. Tožilstvo je hčeri britanskega medijskega mogotca Roberta Maxwella očitalo popolno pomanjkanje obžalovanja zaradi spolnih zlorab številnih mladih deklet, na koncu pa je vendarle pokazala nekaj sočustvovanja z njimi in za največjo napako svojega življenja ocenila srečanje z Epsteinom.

Žrtvi pedofilskega para Sarah Ransome in Elizabeth Stein med prihodom na newyorško sodišče. Foto Spencer Platt/Afp

Na newyorškem sodišču so svoje grenke izkušnje še enkrat predstavile nekatere žrtve, med njimi v času spolne zlorabe komaj šestnajst letna Annie Farmer. Nekaj globoko travmatiziranih žensk se je k besedi javilo šele zdaj in Elisabeth Stein je povedala, da je bila v treh letih poznanstva neštetokrat posiljena, ne le od Jeffreya Epsteina: »Enkrat sem zanosila in ne vem, od koga, otroka sem odpravila.« Še danes ne more govoriti o podrobnostih, Epstein in Maxwellova naj bi njej in njenim grozila s smrtjo, če bo komu priznala kaj se je dogajalo z njo. »Verjela sem jima,« je dejala. »Nekoč sem bila bistra, zabavna in prijazna, ljubila sem življenje in ljudje so bili radi z menoj. Po srečanju z Jeffreyem Epsteinom in Ghislaine Maxwell pa je bilo, kot da je nekdo ugasnil luč moje duše.«

Brat Kevin in sestri Isabel ter Christine Maxwell so podprli obsojenko. Foto Timothy A. Clary/Afp

Večina tožilk je zatrjevala, da brez Ghistaine Maxwell nikoli ne bi padle v kremplje obsojenemu pedofilu, ki so ga leta 2019 našli obešenega v newyorškem zaporu. Nekdanja južnoafriška manekenka Sarah Ransome je svoje poznanstvo z njim in Maxwellovo primerjala s pesmijo skupine Eagles Hotel California: »Lahko slepo vstopiš v seksualni pekel Epsteina in Maxwellove, a ne moreš nikoli oditi.« Ghislaine je bila po njenih besedah generalica s petimi zvezdicami za pridobivanje Epsteinovih žrtev, ki so bile le spolne igračke, ob srečanju s svojim mučiteljem tudi zelo mlada žrtev pa je na sodišču pokazala svoje fotografije iz bolnišnice po poskusu samomora.

Fotografija iz časov, ko sta bila Ghistaine Maxwell in Jeffrey Epstein še par. Foto Handout Afp

Obsojenka je po teh obtožbah včasih tudi sama sodelovala pri spolnih zlorabah ter skrbela za Epsteinove posesti. Dvomljivi finančnik je v New Yorku posedoval največjo zasebno mestno vilo Manhattna, ki mu jo je podaril lastnik luksuznega spodnjega perila Victoria's Secret Leslie H. Wexner, in tudi številnim kritikom je sumljivo, da ni bil obtožen noben od njegovih bogatih in vplivnih znancev. Zaradi letenja v Epseinovem letalu Lolita Ekspres sta se morala v javnosti zagovarjati nekdanji demokratski predsednik Bill Clinton in soustanovitelj Microsofta Bill Gates, britanski princ Andrew je marca finančno poravnal civilno tožbo Virginie Roberts. Epstein je bil tudi floridski sosed in znanec nekdanjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa, ki je zatrjeval, da je z njim prekinil pred vsemi drugimi, domnevno zaradi novačenja mladih deklet v njegovem luksuznem klubu Mar-a-Lago.