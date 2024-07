Dvajsetletni strelec na Trumpa registriran kot republikanec

Strelec na prejšnjega republikanskega predsednika ZDA Donalda Trumpa na predvolilnem zborovanju v Pensilvaniji je dvajsetletni registrirani republikanec, ki je doniral denar demokratom. »Kaj za vraga se dogaja?« po poročilih iz Butlerja poskuša ugotoviti oče Thomasa Matthewa Crooksa, ki doslej še ni bil kaznovan.

Crooksa, ki je s polavtomatsko puško ležal na strehi poslopja dobrih sto metrov stran od sobotnega Trumpovega zborovanja na prostem, so ustrelili ostrostrelci tajnih služb, pred tem pa mu je ponovnega predsedniškega kandidata uspelo zadeti v uho ter ubiti udeleženca demonstracij, dva druga sta v kritičnem stanju. Svet so v trenutku obkrožili posnetki in fotografije 78-letnega predsednika z okrvavljenim obrazom in dvignjeno pestjo. »Boj, boj, boj!« je, obkrožen z varnostniki, pozival privržence, preden so ga potisnili z odra in z avtom do helikopterja, ki ga je prepeljal v bolnišnico. Tam so ugotovili, da je strelec zgrešil le za nekaj centimetrov.

Domnevna fotografija Thomasa Matthewa Crooksa s spletnih omrežij. FOTO: Zaslonski Posnetek, X

Del ameriške javnosti s prstom že kaže na razširjenost strelnega orožja med ameriškim prebivalstvom, vse več pa je obtožb na račun hudih pomanjkljivosti pri varovanju 45. predsednika ZDA in ponovnega predsedniškega kandidata. Več udeležencev zborovanja je poročalo o opozorilih policiji na moškega s puško na bližnji strehi, policisti pa naj bi samo debelo gledali. S Crooksom je opravil policijski ostrostrelec na strehi druge zgradbe, republikanski voditelj odbora predstavniškega doma za nadzor James Comer pa je že napovedal zaslišanje odgovornih varnostnikov tajnih služb ter njihove direktorice Kimberly Cheatle. Republikanske preiskovalce bo najbrž zanimalo, zakaj ni ostrostrelec Crooksa onesposobil že pred streli in ne šele neposredno po njih. Posnetki celo kažejo naboj v zraku, tik preden je zadel uho prejšnjega predsednika.

Trump je noč s sobote na nedeljo preživel na svojem golfišču v New Jerseyu, že prej se je na svojem družbenem omrežju Truth Social za hiter odgovor zahvalil tajnim službam in policiji: »Takoj sem vedel, da je nekaj narobe, potem ko sem slišal žvižgajoč zvok strelov ter čutil, kako mi je naboj raztrgal kožo.« Sožalje je izrazil družini ubitega udeleženca zborovanja, ni pa še znano, kaj je z dvema drugima, ki sta po poročilih iz Butlerja hudo ranjena. »Neverjetno je, da se kaj takšnega dogaja v naši državi! Bog blagoslovi Ameriko!« je pisal Trump.

Trenutek na Trumpovem zborovavnju tik po streljanju. FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

Demokratski predsednik Joe Biden, ki se je iz svoje počitniške vile v delawarskem Rehobothu že vrnil v Belo hišo, je govoril o »bolnem« incidentu ter nujnosti združitve Američanov, »Donalda« je poklical tudi po telefonu. Ponovni demokratski predsedniški kandidat pa je tudi med tistimi, ki v primeru ponovne zmage republikanskega predsedniškega kandidata sumijo konec demokracije. Na ameriški desnici za poskus atentata vse glasneje obtožujejo sovraštvo levice do vodilnega republikanskega predstavnika in njegovih privržencev.

Od deset tisočev, ki so se v soboto popoldne zbrali v Butlerju severno od nekdanjega industrijskega središča Pittsburgh, so mnogi za poslušanje govoru svojega političnega idola v hudi vročini v vrsti stali sedem, osem ur. Po odjeku strelov so se mnogi skupaj s Trumpom vrgli na tla, slišati je bilo krike, potem pa so nekateri skupaj z njim vstali in skandirali: »ZDA! ZDA! ZDA!« Trump se bo v prihajajočem tednu udeležil republikanske konvencije v Milwaukeeju, kjer ga bodo tudi uradno razglasili za predsedniškega kandidata. »Nikoli se ne bo prenehal bojevati za Ameriko!« je na spletnem omrežju X napovedal njegov sin Don mlajši.