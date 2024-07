Donald Trump okrvavljen, dva mrtva na zborovanju v Pensilvaniji

Na zborovanju prejšnjega predsednika Donalda Trumpa v pensilvanskem Butlerju so dvanajst minut po osemnajsti uri po vzhodnoameriškem času odjeknili streli, ponovnemu republikanskemu predsedniškemu kandidatu so varnostniki pomagali z odra. Njegov obraz je bil okrvavljen, a po prvih poročilih ni v življenjski nevarnosti. Trump je med odhajanjem z odra še dvignil pest proti šokirani množici privržencev.

Tiskovne agencije pa vendale poročajo o dveh mrtvih, od katerih naj bi bil eden udeleženec zborovanja in drugi strelec. Več še ni znanega, posnetki z zborovanja kažejo šokirane zbrane. Še nekaj minut pred tem so mahali z napisi »Trump 2024« in »Odpuščen si!« za demokratskega predsednika in ponovnega predsedniškega kandidata Joeja Bidna, ki mu je zaradi ostarelosti in slabe mentalne pripravljenosti v zadnjem času slabo kazalo. V svoji počitniški vili na delawarski plaži Rehoboth, kjer preživlja velik del predsedovanja, je že prejel poročilo tajnih služb o zaskrbljujočem dogodku.

Trumpu so z odra pomagali varnostniki. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

V zgodovini ZDA so atentatorji ubili že štiri predsednike: Abrahama Lincolna, Jamesa Garfielda, Williama McKinleya in Johna Kennedyja. Obstrelili pa so jih še več, med njimi marca 1981 republikanskega predsednika Ronalda Reagana in oktobra 1912 Theodorja Roosevelta, ki je na zborovanju sam povedal: »Prijatelji, prosim vas, bodite tiho, kolikor le morete. Ne vem, če docela razumete, a sem bil pravkar ustreljen!« Trump, ki ta čas sicer ni predsednik ZDA, a je bil do leta 2021 in hoče biti spet, je med odhajanjem z odra dvignil pest in dejal »Borite se!« (Fight!).

Oboroženi varnostniki so ščitili odhod predsedniškega kandidata Donalda Trumpa z zborovanja in v bolnišnico. FOTO: Anna Moneymaker Getty Images Via Afp

Nekateri raje govorijo o psovki, ki podobno zveni, ko gre za Trumpa, je ameriška javnosti tudi sicer razdeljena na dva nepomirljiva dela. Med republikanskimi volivci je tako priljubljen, da je pometel z vsemi tekmeci za predsedniško imenovanje svoje stranke, mnogi v njem vidijo edinega rešitelja pred delovanjem »globoke države« proti ameriškemu ljudstvu. Demokratski volivci v njem vidijo uničevalca ZDA in družbenega napredka, a se k njemu predvsem zaradi njegove uspešne gospodarske politike obračajo številni nekdanji demokratski volivci. Med njimi še posebej moški iz delavskega razreda, tudi iz ameriških manjšin.

