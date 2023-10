Egiptovski in ameriški predsednik z dogovorom o dostavi humanitarne pomoči

Spremljamo dogajanje po napadu Hamasa na Izrael.

8.40 Biden: Egipt bo dovolil dostop pomoči Palestincem v Gazi

Ameriški predsednik Joe Biden je na poti domov iz Izraela sinoči novinarjem na letalu Air Force One povedal, da sta se z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem dogovorila, da bo Egipt dovolil vstop 20 tovornjakom s humanitarno pomočjo v Gazo. To je potem potrdila tudi egiptovska vlada, poroča AFP.

»Sisi si zasluži pohvalo, ker je bil povsem kooperativen tako kot Netanjahu,« je dejal Biden in razložil, da je sedaj vse odvisno od Hamasa. »Če Hamas zapleni pomoč ali je ne spusti skozi, potem se bo to končalo,« je dejal. Pomoč naj bi šla v Gazo najkasneje v petek, ker je treba najprej popraviti cesto, je dodal Biden.

»Predsednika al Sisi in Biden sta se dogovorila o dostavi bistvene humanitarne pomoči v Gazo preko mejnega prehoda Rafa,« je po navedbah tiskovne agencije AFP sporočil tiskovni predstavnik egiptovskega predsednika. Urad izraelskega premierja Netanjahuja je že prej potrdil, da po prošnji Bidna ne bodo ovirali dostave hrane, zdravil in vode iz Egipta dokler bo to omejeno na civiliste v južnem delu Gaze in ne bo prišlo do pripadnikov Hamasa. Izjava ne omenja goriva za generatorje, ki ga nujno potrebujejo bolnišnice, poročajo ameriški mediji.

»Izrael je bil hudo oškodovan, vendar pa ima sedaj priložnost, da olajša trpljenje ljudi, ki nimajo kam in to mora storiti. Če imaš priložnost, da olajšaš trpljenje, jo moraš izkoristiti,« je dejal Biden in dodal, da so se s tem strinjali vsi sogovorniki, s katerimi je bil v stiku v času obiska Izraela. Nič ni bilo omenjeno, da bi bilo ljudem dovoljeno zapustiti Gazo prek Rafe, navaja BBC. Na vprašanje novinarjev o tej možnosti je Biden dejal: »Ljudi bomo spravili ven, vendar se zdaj ne bom spuščal v podrobnosti.«

V Gazi je zmanjkalo vsega, ne samo hrane, vode in goriva, navaja Al Džazira. Dvajset tovornjakov pomoči ne bo veliko izboljšalo humanitarnih razmer. Upajo, da bo tem 20 tovornjakov sledili še drugi in da pomoč ne bo le enkratna.

8.30 Britanski premier v Izraelu

Predsednik vlade Združenega kraljestva Rishi Sunak je prispel v Izrael. Kot je dejal, bi moral biti nedavni napad na bolnišnico v Gazi prelomen trenutek za voditelje v regiji in posvetu, da se združijo, da bi se izognili nadaljnjemu nevarnemu stopnjevanju konflikta. Dejal je, da bo zagotovil, da bo Združeno kraljestvo v ospredju teh prizadevanj. Kot je dejal včeraj, je vsaka smrt civilistov tragedija, njegove besede povzema BBC. »In preveč življenj je bilo izgubljenih po Hamasovem grozljivem terorističnem dejanju.«

7.30 Xi: Kitajska za sodelovanje z Egiptom v prizadevanjih za stabilizacijo Bližnjega vzhoda

Kitajski predsednik Xi Jinping je v današnjem pogovoru egiptovskemu premierju Mustafi Madbuliju v Pekingu izrazil pripravljenost Kitajske na okrepitev sodelovanje z Egiptom v prizadevanjih za zagotovitev varnosti in stabilnosti na Bližnjem vzhodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Xi je po poročanju kitajske televizije CCTV izpostavil prijateljske odnose med Kitajsko in Egiptom kot državama, ki imata iste cilje in si zaupata ter si skupaj prizadevata za razvoj in blaginjo. Poudaril je, da se v svetu in regiji dogajajo globoke in kompleksne spremembe ter da se svet sooča s hitrimi spremembami, kakršnih ni bilo že stoletje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

7.20 Izrael: Uničenih na stotine Hamasove infrastrukture

Izraelska vojska je danes sporočila, da je ponoči znova napadla položaje proiranskega gibanja Hezbolah v Libanonu. Kot je navedla, je napade izvedla v odgovor na napade Hezbolaha na območje Izraela. Izraelske obrambne sile so v zadnjem četrtkovem poročilu sporočile, da so v zadnjem dnevu uničile na stotine Hamasovih terorističnih infrastruktur, piše BBC. V objavi na omrežju X, je IDF zapisal, da nadaljuje z napadi na celotnem območju Gaze in da so uničili izstrelišča protitankovskih raket, tunelske jaške, obveščevalno infrastrukturo, operativne štabe in drugo sedeže Hamasa. Zapisali so, da so ubili tudi več kot deset 'teroristov', njihove besede povzema BBC.

FOTO: Mohammed Abed/AFP

6.30 Novi napadi na Gazo

Izrael nadaljuje z napadi na Gazo. Več kot 30 ljudi je bilo ubitih in najmanj 21 ranjenih v zračnem napadu, ki so ga izraelske sile pred zoro izvedle na južnem območju Gaze, poroča Al Džazira. Izrael napada številna območja na okupiranem Zahodnem bregu, kjer je umrlo več ljudi, med njimi tudi najstnika. Prav tako izraelske sile aretirajo osumljence, ki naj bi bili člani Hamasa.

Razmere so bolj zaostrene tudi na severu Izraela oz. na jugu Libanona, izrael je napadal položaje gibanja Hezbolah, nadaljuje pa tudi z evakucijo civilistov iz obmejnih območij z Libanonom.

Doslej je bilo, tako Al Džazira, v izraelskih napadih na Gazo ubitih okoli 3.480 Palestincev. V Hamasovem napadu v Izraelu pa je bilo ubitih več kot 1400 ljudi.