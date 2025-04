Ekološka nesreča na Hvaru, v morje se je izlilo 17 ton nafte

Na Hvaru se je danes zjutraj zgodila ekološka nesreča. Onesnaženje morja z nafto je po neuradnih informacijah povzročilo izlitje te surovine iz rezervoarja podjetja Ina. Na terenu so vse interventne službe, ki odpravljajo posledice škode, so po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina pojasnili iz splitske policije, kjer so potrdili ekološki incident.

Policija je informacijo o ekološki nesreči prejela okoli 9.30, ko je v zalivu Križna luka v mestu Hvar morje bilo onesnaženo z nafto, ki je vanj pronicala skozi zemljo. Po poročanju časnika Večernji list se je v morje izlilo 17 ton nafte. Navtični center Hvar je že postavil začasni zaščitni jez, a se je nafta razširila vse do Paklenjaka.

FOTO: Slobodna Dalmacija

»Že desetletja so govorili, da bodo to bencinsko črpalko preselili, a se ni zgodilo nič. Ne bi je smeli zgraditi tukaj,« so za Slobodno Dalmacijo povedali prebivalci mesta.

FOTO: Slobodna Dalmacija

Na terenu so policisti, gasilci, pripadniki gorske reševalne službe in uslužbenci luške kapitanije. Poleg sanacije škode bodo uvedli tudi preiskavo vseh okoliščin dogodka, so za Hino še pojasnili iz splitske policije.

FOTO: Slobodna Dalmacija

Nekateri lokalni mediji poročajo, da naj bi onesnaženje nastalo, potem ko je ponoči počil rezervoar naftnega podjetja Ina, v katerem je bilo gorivo.