Število žrtev poplav v Španiji iz dneva v dan večje

Število žrtev katastrofalnih poplav na jugovzhodu Španije je naraslo na najmanj 211, je danes sporočil španski premier Pedro Sanchez. Napovedal je, da bodo na prizadeta območja napotili dodatnih 10.000 vojakov in policistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Španski zemljevid groze, ki ga je izrisalo neurje

Sanchez je v televizijskem nagovoru iz predsedniške palače povedal, da je sprejel prošnjo regionalnih oblasti za dodatnih 5000 vojakov, ki jih bodo napotili v prihodnjih urah. Tja bodo poslali tudi dodatnih 5000 policistov in pripadnikov civilne zaščite, je dodal.

Največ ljudi je življenje izgubilo v regiji Valencija, o smrtnih žrtvah pa poročajo tudi iz Kastilje-La Manche in Andaluzije.

Več deset ljudi še vedno pogrešajo, njihovo iskanje se nadaljuje tudi danes. Oblasti domnevajo, da so številni pogrešani ujeti v vozilih, ki jih je odnesla deroča voda.

Poleg iskanja pogrešanih je ena od prednostnih nalog vojske ponovno odpreti ceste za promet, da bo mogoče dostavljati pomoč, zlasti hrano, ter vzpostaviti red v prizadetih krajih. Po poplavah so namreč že zabeležili več ropov in kraj, zaradi česar so aretirali več deset ljudi, poroča AFP.

Poplave, ki so v torek in sredo prizadele Španijo, veljajo za naravna nesreča z največ žrtvami v tej državi v zadnjih desetletjih. Po celotni državi od četrtka poteka tridnevno žalovanje.

Slovenska karitas in Rdeči Križ s pomočjo za Španijo

Slovenska karitas je Španiji, dele katere so ta teden prizadele uničujoče poplave, za prvo pomoč že namenila 5000 evrov, obenem pa je začela akcijo zbiranja sredstev, so sporočili iz humanitarne organizacije. 5000 evrov je iz solidarnostnega sklada sestrski organizaciji v Španiji že namenil tudi Rdeči križ Slovenije.

Kot je sporočila Slovenska karitas, donatorji lahko pomoč darujejo na transakcijski račun organizacije z namenom POPLAVE ŠPANIJA ali pa s poslanim SMS sporočilom KARITAS5 oz. KARITAS10 na 1919, s čimer se prispeva pet oz. deset evrov. Ob tem je organizacija za prvo pomoč Španiji že namenila 5000 evrov, so sporočili v četrtek.

Odziv na poplave so obljubili tudi pri Rdečem križu Slovenije. Delegacija organizacije se je namreč ta teden v Ženevi udeležila generalne skupščine nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, srečanja delegatov in 34. mednarodne konference Mednarodne zveze Rdečega križa (IFRC), kjer je stopila v stik s predstavniki Rdečega križa Španije.

Kot so sporočili, so generalni sekretarki Rdečega križa Španije Asuncion Montero Fuentes izrazili pripravljenost na pomoč, ta pa jim je pojasnila, da je situacija resna, a da so njihove ekipe za odziv na nesreče pripravljene z vso potrebno opremo in pripomočki.

»Trenutno še čakajo na oceno stanja, pri Rdečem križu Slovenije pa se bomo, kot vedno, odzvali na dejanske potrebe in morebitni poziv španskega nacionalnega društva po pomoči,« so še sporočili z Rdečega križa Slovenije, kjer so sicer sestrski organizaciji v Španiji že nakazali 5000 evrov iz solidarnostnega sklada.