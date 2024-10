Električni mrki povzročajo izgube in stiske

V nadaljevanju preberite:

V Latinski Ameriki se vrstijo električni mrki, ki vplivajo tudi na politične razmere. V Ekvadorju se je začelo že junija, ko je konec deževnega obdobja, zaostrilo pa septembra in predvsem zadnje dni, ko se ustavlja vsa pro­izvodnja, tudi trgovina in celo pekarne. Na Kubi so električni mrki vsakdanji pojav, podobno je zadnja leta v Nikaragvi. Zelo hudo je tudi v Venezueli, kjer se kvarijo tudi hidrocentrale, nafte prav tako ne načrpajo dovolj, čeravno ima država največje zaloge nafte in potencialno največ vodne ­energije na svetu.