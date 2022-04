Elon Musk hoče kupiti ves Twitter

Po nakupu 9,2-odstotnega deleža pred dobrim tednom dni hoče zdaj milijarder Elon Musk kupiti celoten Twitter. Ponuja okrog 43 milijard dolarjev ali 54,20 dolarja za delnico, kar je veliko več v primerjavi s ceno pred njegovim vpletanjem v priljubljeno družbeno omrežje. Res pa je ta po tem poskočila v višave in pot navzgor nadaljuje po zadnjem naznanilu, vrednost delnic se je takoj povečala za dvanajst odstotkov. »Twitter ima izjemni potencial in jaz ga bom odklenil,« je povedal Musk. »Če ne bo sprejeto, bom moral premisliti svoj položaj delničarja.«

Za mnoge kultni izumitelj in podjetnik ta potencial vidi v širjenju svobode govora, ki je zanj »družbeni imperativ« za delujočo demokracijo. Meni pa tudi, da twitter temu cilju ne more služiti v sedanji obliki in ga bo treba pošteno spremeniti, to pa je mogoče le v zasebni lasti. Pravi, da ne gre za grožnjo, ampak investicija brez sprememb ne bi bila dobra.

To bo skoraj zagotovo razburilo tiste, ki soglašajo s sedanjo politiko omejevanja dela javnosti, ne po naključju republikanskega in drugega konservativnega, med drugim je twitter pod ustanoviteljem Jackom Dorseyjem nagnal republikanskega predsednika Donalda Trumpa. Elon Musk je svojim skoraj 82 milijonom privržencev na twitterju pokazal statistike, ki kažejo razklanost ameriške javnosti nad mediji in s tem veliko nezaupanje vanje.

Vero v svobodo izražanja je Musk pokazal tudi v svojem odnosu do ruske agresije v Ukrajini. Z zagotovitvijo satelitskega interneta Starlink je odločilno pomagal odporu ukrajinskih sil, hkrati pa je zagovarjal objave ruske propagande. V lastnem ekscentričnem slogu je na začetku vojne ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu predlagal celo dvoboj v judu, pa čeprav sam ne slovi kot mojster borilnih veščin, zato je mogoče tudi v primeru zavrnitve njegovega nakupa Twitterja pričakovati nekonvencionalne odgovore. Tisti, ki jim je Twitter doslej preprečeval izražanje mnenj, ga že vidijo kot rešitelja.