Elon Musk in Vivek Ramaswamy v boj z washingtonsko birokracijo

Tehnološki in podjetniški genij Elon Musk ter nesojeni kandidat za republikanskega predsedniškega nominiranca Vivek Ramaswamy bosta v novi administraciji Donalda Trumpa vodila oddelek za vladno učinkovitost. Prihodnji predsednik njuno nalogo primerja z manhattanskim projektom, ki je med drugo svetovno vojno združil največjo pamet države za razvoj jedrske bombe, v torek pa je presenetil tudi z imenovanji novega obrambnega ministra, direktorja obveščevalne službe Cia in odposlancev za Bližnji vzhod.

Za Muska je bil odločilen poskus atentata

»To bo poslalo potresne sunke skozi sistem in vsakogar, ki je vpleten v vladno metanje denarja stran. To pa je veliko ljudi,« je ocenil Elon Musk, ki vse bolj postaja desna roka prejšnjega in prihodnjega predsednika Trumpa. »Manj obsežna vlada z večjo učinkovitostjo in manj birokracije bo popolno darilo Ameriki ob 250. obletnici deklaracije o neodvisnosti.« Lastnik Tesle, Spacexa in nekaterih drugih podjetij je po lastnih besedah v preteklosti v večini volil demokrate, na Trumpovo stran pa se je postavil po poskusu atentata nanj 13. julija v pensilvanskem Butlerju.

Prihodnji direktor Cie John Ratcliffe je v Trumpovem prvem mandatu pomagal razkrivati zarote proti njemu. FOTO: Andrew Harnik/Afp

Kmalu je zaključil, da je Trumpova zmaga potrebna za ohranitev ZDA in zahodne civilizacije, ter se z vso močjo vrgel v predvolilno kampanjo zanj. Vivek Ramaswamy, ki bo z njim razgrajeval ameriško birokracijo, je že prej hvalil dosežke prvega Trumpovega predsedniškega mandata: v nasprotju z nekaterimi republikanci in neštetimi demokrati, ki so v Trumpu videli nevarnost za Ameriko in svet. 39-letni sin indijskih priseljencev je med drugim spisal kritično knjigo o ameriškem »prebujenem« gibanju popravljanja domnevnih zgodovinskih in socialnih krivic.

Podjetniški duh v državni birokraciji

Oddelek za vladno učinkovitost (z angleško kratico doge) naj bi deloval zunaj vlade, skupaj z uradom za upravljanje in proračun Bele hiše pa naj bi poskrbel za obsežne strukturne reforme in podjetniški duh v državni birokraciji. Obresti na skoraj 36 tisoč milijard dolarjev ameriškega državnega dolga že presegajo proračun za obrambo, s tem pa se bo v Trumpovi administraciji ubadal voditelj televizijske postaje Fox News Pete Hegseth.

Gre za še eno presenetljivo imenovanje prihodnjega predsednika Trumpa, ki meni, da je nekdanji vojak oster, pameten in da resnično verjame v »najprej Amerika«: »S Petom na čelu so sovražniki Amerike opozorjeni, naša vojska bo spet velika, Amerika pa ne bo nikoli popustila.« Štiriinštiridesetletni Hegseth je tudi avtor knjige z naslovom Vojna proti vojakom: v ozadju izdaje tistih, ki nas ohranjajo svobodne.

Kongresnica Elise Stefanik (bo veleposlanica ZDA pri Združenih narodih. FOTO:: Tom Williams/Reuters

Trump je že prej za veleposlanico pri Združenih narodih imenoval newyorško kongresnico Elise Stefanik in za ministrico za domovinsko varnost guvernerko Južne Dakote Kristi Noem. Po splošnem prepričanju v ameriški prestolnici bo novi zunanji minister floridski senator Marco Rubio.

Vsi v svoje resorje prinašajo velike spremembe, morda pa nihče tako zelo kot John Ratcliffe, ki je bil imenovan za direktorja obveščevalne službe Cia. Prihodnji predsednik ZDA je spomnil na 51 visokih uradnikov obveščevalnih služb, ki so pred volitvami 2020 ameriško javnost zavajali o prenosnem računalniku sina tedanjega demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna Hunterja. Ratcliffe je pomagal razkriti laži o predsednikovem sodelovanju z ruskim spodkopavanjem volitev 2016. Po večletnih preiskavah se je izkazalo, da se je afera rodila v štabu tedanje Trumpove nasprotnice Hillary Clinton.

Guvernerka Južne Dakote Kristi Noem bo vodila ministrstvo za domovinsko varnost. FOTO: Mandel Ngan/Afp

Trump je za veleposlanika v Izraelu imenoval nekdanjega arkansaškega guvernerja Mika Huckabeeja, Stevena C. Witkoffa pa za svojega posebnega odposlanca za Bližnji vzhod. »Steve bo nepopustljiv glas miru in ponosni bomo nanj,« je ocenil oče abrahamskih sporazumov med Izraelom in vrsto arabskih držav v svojem prvem mandatu v Beli hiši.