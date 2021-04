Ema bo razkrila ugotovitve o cepivu AstraZenece in krvnih strdkih

Poklukar danes na sestanku ministrov EU

Evropska agencija za zdravila (Ema) bo ob 16. uri objavila ugotovitve glede morebitne povezave med cepivom britansko-švedske družbe AstraZeneca proti covidu-19 in krvnimi strdki. O tem bo poročala na virtualni novinarski konferenci danes ob 16. uri, so sporočili iz agencije. Ministerbo imel na to temo zvečer sestanek z drugimi zdravstvenimi ministri EU Ema se je znašla pod plazom očitkov glede neprimerne komunikacije, potem ko je italijanski časnik Il Messagero v torek navajal besede njenega visokega predstavnika, da obstaja jasna povezava med cepivom in krvnimi strdki ter da bo agencija to v kratkem sporočila. Drugi novinarji pa od agencije niso mogli pridobiti informacij o tem.Cavaleri, ki je pri Emi vodja cepiv, je za Il Messaggero povedal, da po njegovem ni nobenega dvoma o povezavi med cepivom AstraZenece in krvnimi strdki. »Jasno je, da obstaja povezava s cepivom. Toda še vedno ne vemo, kaj natanko [strdke] povzroča,« je dejal in poudaril, da si strokovnjaki poskušajo ustvariti natančno sliko tistega, kar se je zgodilo v dokumentiranih primerih hudih reakcij. Cavaleri je sicer prepričan, da so pozitivni učinki cepiva še vedno večji od negativnih.Kakršna koli današnja sprememba usmeritev Eme bo vzbudila zanimanje več evropskih držav, ki so v strahu pred stranskimi učinki omejile uporabo cepiva AstraZenece, pa tudi tistih, ki se za to niso odločile.Minister za zdravjeJanez Poklukar je glede odločitve Eme na dopoldanski vladni novinarski konferenci povedal, da upa na čimprejšnje nove usmeritve: »Da bi bilo postopanje držav EU glede tega čim bolj enotno, imamo danes ministri sestanek na to temo. Karkoli bo predlagano, bom posredoval komisiji za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), da presodi, če je tak predlog, ki bo podan na nivoju skupnosti ministrov za zdravje EU, sprejemljiv za Slovenijo.«»Odločitev Eme je strokovne narave. Kakršna koli drugačna pot kot sledenje bi bila neprimerna,« je dodal. Kaj bo v primeru drugega odmerka cepiva, če Ema ugotovi, da to za mlajše ni varno? Minister je odgovoril, da odločitve Eme ne more prejudicirati, da pa jo bodo skrbno pretehtali s svetovalno skupino.Pojasnil je še, da mu ni znano, da bi v Sloveniji imeli primer krvnih strdkov po cepljenju z omenjenim cepivom (kot jih opisujejo tuje inštitucije) in upa, da ga tudi ne bomo imeli, če bodo sledili priporočilom.