Cepljenje z AstraZeneco: Minister Poklukar bo imel danes sestanek s kolegi iz EU

Po odločitvi Eme sestanek ministrov

Včeraj je minister za zdravje Janez Poklukar obiskal kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, opozoril, da za covidom zbolevajo vse mlajši in napovedal novo aplikacijo, s katero bo mogoče spremljati cepljenje. Številke o dobavah cepiv se vsak dan spreminjajo, je pojasnil, cilj pa je precepiti populacijo do začetka poletja ali vsaj jeseni, je dodal.Več informacij o aktualnem dogajanju je podal na današnji tiskovni konferenci:Uvodoma je vladna govornica Maja Bratuša dejala, da na ravni države 14-dnevna incidenca obolevnosti za covidom še vedno ostaja visoka, znaša namreč 629,2. Najvišja 14-dnevna incidenca ostaja v Goriški, Savinjski in Koroški regiji. Tudi 7-dnevna incidenca ostaja najvišja v teh regijah. Včeraj so za posledicami covida umrli trije ljudje.Minister Janez Poklukar se je dotaknil današnjega svetovnega dneva zdravja. Na ta dan leta 1948 je bila ustanovljena Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki ob letošnjem svetovnem dnevu v ospredje postavlja neenakosti v zdravju. »Poudarek je na doseganju najvišje ravni zdravja, ki je temeljna pravica vsakega človeka ne glede na raso, vero, politično prepričanje, ekonomsko ali socialno stanje,« je dejal minister.Po njegovih besedah se je zdravje celotne populacije v zadnjem desetletju do epidemije pomembno izboljšalo, pri čemer se Slovenija uvršča ob bok razvitih držav tako na področju dosežkov kot tudi izzivov. To je eden izmed pomembnih dosežkov našega zdravstva, je zatrdil. »V Sloveniji imamo dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo in kot minister bom storil vse, da ga takega ohranimo in še izboljšamo.«Zahvalil se je vsem zdravstvenim delavcem, ki so v preteklem letu dokazali, da med nami ni neenakosti, prav tako pa vsem državljanom, ki so s spoštovanjem ukrepov pomagali, da so naše bolnišnice zmogle obravnavati vse, ki so potrebovali zdravljenje.Glede odločitve Evropske agencije za zdravila (Ema) v zvezi s cepivom AstraZeneca je dejal, da je ta strokovne narave. Izrazil je upanje, da bi čim prej dobili nove usmeritve: »Da bi bilo postopanje držav EU glede tega čim bolj enotno, imamo danes ministri sestanek na to temo. Karkoli bo predlagano, bom posredoval komisiji za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), da presodi, če je tak predlog, ki bo podan na nivoju skupnosti ministrov za zdravje EU, sprejemljiv za Slovenijo.« Kaj bo v primeru drugega odmerka cepiva, če Ema ugotovi, da to za mlajše ni varno? Minister je odgovoril, da odločitve Eme ne more prejudicirati, da pa jo bodo skrbno pretehtali s svetovalno skupino. Do takrat, ko bodo morali posamezniki prejeti drugi odmerek, bo po njegovem zagotovo že več jasnega in znanega.Pojasnil je še, da mu ni znano, da bi v Sloveniji imeli primer krvnih strdkov po cepljenju z omenjenim cepivom (kot jih opisujejo tuje inštitucije) in upa, da ga tudi ne bomo imeli, v kolikor bodo sledili priporočilom.Po njegovem je cilj, da bi imeli šole odprte: »S tem v zvezi bomo predlagali prostovoljno uporabo neinvazivnih testov in zdaj pripravljamo vse potrebno v zvezi s tem. Če bo potekalo vse tako kot mora, je v petek planiran sestanek z ravnatelji srednjih šol, kasneje pa še osnovnih.« Ta teden se bo Poklukar srečal z ministrico za šolstvo, ministrom za delo in predstavniki študentskih organizacij.Glede aplikacije za cepljenje je povedal, da bo tista, ki bo poenostavila administrativni proces, zaživela po 15. aprilu. Kar se tiče aplikacije, ki bo celostno pokrivala cepljenje, pa naj bi bila vzpostavljena do konca meseca. O podrobnostih še ni mogel govoriti, ker je zadeva v fazi testiranja in ni želel povedati nečesa, kar bi v praksi potem morda delovalo drugače.