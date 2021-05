En otrok je zdaj povsem dovolj za Kitajce

V nadaljevanju preberite:

Vse do pred petimi leti so v vseh mestih in zlasti vaseh po Kitajski viseli transparenti s sporočili o nadzoru rojstev. »En otrok ni malo!«, »Rojevaj manj, rojevaj bolje, vse za razcvet Kitajske!«. S takšnimi gesli so od hiše do hiše hodili tudi predstavniki partije, ki so ženske včasih prepričevali, včasih pa tudi prisiljevali, da niso rodile več kot enega otroka.