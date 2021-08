Ena od Epsteinovih žrtev toži britanskega princa Andrewa

Giuffrejeva trdi, da so jo v spolne odnose s princem Andrewom prisilili z grožnjami. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Odvetnikiso v ponedeljek na zveznem sodišču na Manhattnu v New Yorku vložili civilno tožbo proti britanskemu princu Andrewu zaradi spolnih napadov in zlorab, ko je bila stara 17 let. Giuffrejeva je bila ena od žrtev milijarderja, ki je po aretaciji avgusta 2019 storil samomor.Giuffrejeva je večkrat ponovila obtožbe na račun Epsteina, njegove sodelavkein princa Andrewa, ki pa ostaja zunaj dosega ameriških sodišč. Andrew je že večkrat zanikal, da bi imel z Giuffrejevo spolne odnose.»Tudi mogočni in bogati morajo odgovarjati za svoja dejanja. Upam, da bodo tudi druge žrtve videle, da je možno živeti brez strahu in zahtevati pravico,« je sporočila Giuffrejeva, ki trdi, da jo je Maxwellova najela za spolne usluge Epsteinu in njegovim prijateljem od leta 1999 do leta 2002.Tožba zahteva nedoločeno vsoto denarne odškodnine. Giuffrejeva trdi, da so jo v spolne odnose s princem Andrewom prisilili z grožnjami. Spolne odnose s princem naj bi imela v stanovanju Maxwellove v Londonu, v Epsteinovi graščini v New Yorku in na Epsteinovem zasebnem otoku na Ameriških Deviških otokih.Tožba je vložena po newyorškem zakonu o otroških žrtvah spolnega nasilja iz leta 2019, ki je ukinilo zastaranje kaznivega dejanja spolne zlorabe mladoletne osebe.Zvezni tožilci Manhattna so že formalno zaprosili za pogovor s princem Andrewom, ki pa se ne odziva. Zaprta je tudi 59-letna Maxwellova, ki ji bodo na Manhattnu sodili novembra.Upraviteljica sklada za kompenzacijo žrtev spolnih zlorab Jeffreyja Epsteinaje v ponedeljek sporočila, da je dokončala proces plačil odškodnin. Med 138 žrtev je razdelila 121 milijonov dolarjev.