Namesto miru načrtno širjenje konflikta

V tednih pred 7. oktobrom lani je več svetovnih varnostno-obveščevalnih služb, vključujoč egiptovsko, izraelske oblasti opozorilo, da islamistično gibanje Hamas nekaj pripravlja na območju Gaze, v tedaj zaradi skoraj popolne izraelske blokade in serijskih bombardiranj že šestnajst let največjem odprtem zaporu na svetu.

Skrajno desna izraelska vlada, proti kateri so že več mesecev potekali množični protesti, opozoril ni vzela resno. Sledil je dan največje groze v zgodovini izraelske države. Njemu pa izraelsko kolektivno kaznovanje Palestincev – množično pobijanje in rušenje, ki mu ni videti konca in ki se je razširilo tudi v sosednji Libanon.