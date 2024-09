V New Yorku so ljudje, ki bi lahko v trenutku ustavili vojno, a so brez moči

V nadaljevanju preberite:

Kljub ostremu izraelskemu nasprotovanju – tako vlade kot opozicije – sklenitve dogovora o prekinitvi ognja s Hezbolahom se diplomatske aktivnosti niso ustavile. Tudi zaradi tega, ker je trenutno v New Yorku na vrhu Združenih narodov ogromno svetovnih voditeljev, generalna skupščina pa večinsko podpira prekinitev ognja tako v Libanonu kot tudi na območju Gaze, ki je zaradi izraelske širitve konflikta v zadnjih dneh izgubila velik del pozornosti – to Izraelu omogoča nemoteno nadaljevanje množičnega pobijanja in rušenja.

V New Yorku se med drugimi sočasno nahajajo predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu, libanonski premier Nažib Mikati in predsednik palestinskih oblasti (PA) Mahmud Abas, ki je generalno skupščino ZN nagovoril že v četrtek. Abas, ki že dolgo nima mandata za vodenje palestinskih oblasti (izvoljen je bil leta 2005), je generalno skupščino – ta nima nobene politične moči, kaj šele »operativno« – zaprosil, naj ustavi izraelsko vojno proti Gazi, ki jo je izraelska vojska »skoraj popolnoma uničila in tam ni več mogoče živeti«. »Ta norost se ne sme nadaljevati. Ves svet je odgovoren za to, kar se dogaja našim ljudem,« je bil jasen Abas.