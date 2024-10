Izrael si lahko prosto izbira svoje tarče

V nadaljevanju preberite:

Popolnoma jasno je, da je bil začetek izraelske kopenske ofenzive na Libanon, ki je sledil eksplozijam tisočih komunikacijskih naprav, silovitemu bombardiranju in atentatu na voditelja Hezbolaha Hasana Nasralo, sprožilec iranskega raketnega napada na Izrael. Po izgubi – in celostni oslabitvi – svojih ključnih regionalnih podizvajalcev se je iranski režim, ki je v kot stisnjen že vse od julijske eksekucije političnega voditelja Hamasa Ismaila Hanije v Teheranu, »moral« odzvati. A odzval se je s potezo, ki bo – brez najmanjšega dvoma – le še zaostrila razmere (ne le) v regiji, kjer manjši in večji akterji prevprašujejo svoje lojalnosti in sproti menjajo taktiko. O strategijah namreč že dolgo ni več mogoče govoriti.