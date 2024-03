Enotnost je zasenčila razprtije o Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Voditelji Francije, Nemčije in Poljske so na srečanju v Berlinu potrdili, da bodo njihove države Ukrajino podpirale, kolikor časa bo potrebno oziroma vse dokler se ruska vojska ne umakne z njenega ozemlja. S poudarjanjem enotnosti pri odzivanju na ključno varnostno vprašanje, s katerim se sooča stara celina, so poskušali potegniti črto pod več meseci francosko-nemških razprtij o tem, do kakšne mere naj Evropa pomaga žrtvi ruske agresije.