Eritrejske sile se bodo umaknile iz Tigreja

Etopki remier Abi Ahmed in eritrejski predsednik Isaias Afwerki. FOTO: Reuters

Etiopski premierje po obisku eritrejskega predsednikav Asmari na twitterju sporočil, da se bodo pripadniki eritrejskih oboroženih enot umaknili iz etiopske zvezne države Tigrej. V državi na severu Etiopije, ki leži ob meji z Eritrejo, oboroženi konflikt med tigrejsko regionalno vlado in etiopsko zvezno vlado, ki jo vodi Ahmed, poteka od novembra.Novica o umiku eritrejskih sil prihaja po tem, ko so v Adis Abebi pred nekaj dnevi končno potrdili, da so eritrejske sile prečkale mejo in vstopile v Tigrej , kjer so v boju priti Tigrejcem pomagale zavezniški etiopski vladi, navajajo tuji mediji. Po navedbah nevladnih organizacij Human Rights Watch in Amnesty International so novembra pripadniki eritrejskih oboroženih sil pobili več sto civilistov, tudi otrok. Koliko eritrejskih vojakov se je borilo v Tigreju, ni znano, navaja medijska hiša Al Džazira.V času oboroženega konflikta iz Tigreja prihaja le malo informacij o tamkajšnjem dogajanju, vrstijo pa se obtožbe o hujših kršitvah človekovih pravic, kot so množični poboji civilistov in posilstva. Pet klinik v regiji Tigrej je zabeležilo več kot 500 primerov posilstev, je včeraj poročala namestnica koordinatorja ZN za pomoč v Etiopiji, bojijo pa se, da je primerov posilstev še veliko več, a ti ostajajo neprijavljeni. Ženske pripovedujejo, da so jih posilili pripadniki oboroženih sil, da so se dogajala skupinska posilstva, posilstva spričo družinskih članov ter da so moške prisilili v posilstvo lastnih družinskih članic, piše tiskovna agencija Reuters.