EU in Japonska napovedali novi obrambni pakt

Evropska unija in Japonska sta danes napovedali novo obsežno varnostno in obrambno partnerstvo, ki ga je visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell označil za zgodovinski korak in korak ob pravem času. Gre za prvi sporazum, ki ga je EU sklenila s katero od azijsko-pacifiških držav, so sporočili iz evropske službe za zunanje delovanje.

Pakt, ki sta ga danes predstavila Borrell in japonsko zunanji minister Takeshi Iwaya, med drugim predvideva razvoj sodelovanja na področjih skupnih vojaških vaj, izmenjave informacij, povezanih z obrambno industrijo, in vesoljske varnosti.

Borrell je sporazum označil za zgodovinskega in ocenil, da se ga sklepa v primernem času. »Živimo v zelo nevarnem svetu,« je še dejal ob tem. Prepričan je, da glede na razmere v obeh regijah ta politični okvir poglablja zmožnost, da se skupaj spopademo z nastajajočimi grožnjami.

Josep Borrell je pakt označil za zgodovinski in pravočasen korak. FOTO: Richard A. Brooks/AFP

Prvi diplomat EU se bo po obisku Japonske mudil še v Južni Koreji, kjer bo v ospredju pogovorov predvidoma zaskrbljenost glede Severne Koreje.

V besedilu varnostnega in obrambnega partnerstva med EU in Japonsko piše, da bosta državi spodbujali konkretno pomorsko sodelovanje, vključno z dejavnostmi, kot so skupne vaje in obiski pristanišč, ob strinjanju obeh partneric pa bi lahko vključevalo tudi tretje države. Predvideno je še, da bosta EU in Japonska razpravljali o razvoju ustreznih obrambnih pobud, med njimi tudi glede izmenjave informacij o zadevah, povezanih z obrambno industrijo.

Josep Borrell in Takeshi Iwaya, vsak s svojim izvodom obrambnega pakta. FOTO: Richard A. Brooks/AFP

Japonska, ki se je pri zagotavljanju vojaške opreme desetletja zanašala na ZDA, razvija tudi novo bojno letalo, ki naj bi bilo do leta 2035 dokončano skupaj s članico EU Italijo in Veliko Britanijo.