Japonci na volitvah, država na razpotju

Ko je japonski premier Šigeru ­Išiba devet dni zatem, ko je bil izbran za predsednika vladajoče­ Liberalno-demokratske stranke­ (LDP), pozval nacijo k predčasnim parlamentarnim volitvam, se je zdelo, da se mu ni treba­ bati presenečenja.

Prvih nekaj­ dni je na položaju premiera užival­ več kot 50-odstotno podporo, tako da bi volitve za spodnji dom parlamenta lahko bile način, da bi si zagotovil trden mandat.

Toda v tednu pred volitvami, ki bodo jutri, se je površje mirnega političnega morja razburkalo. Podpora Išibi je dramatično zdrsnila na 41,4 odstotka tistih, ki podpirajo njegovo politiko, in le za odstotek manj tistih, ki z njim niso zadovoljni. Tako je pokazala anketa časopisne agencije Kjodo News, anketa liberalnega Asahi Šimbuna pa je pokazala, da Išibov kabinet podpira samo še 33 odstotkov volivcev, 39 odstotkov pa jih nasprotuje politiki novega premiera.

Te številke napovedujejo razburljive volitve in morda celo možnost, da bosta LDP in njena manjša koalicijska partnerica Komeito izgubili večino, kar bi bilo prvič po letu 2009, ko so volivci zaupali oblast levo usmerjeni Demokratski stranki ­Japonske (DPJ).