Romunskim socialdemokratom, ki so naklonjeni EU in Natu, je uspelo premagati skrajno desnico na nedeljskih parlamentarnih volitvah. Čeprav bo vladajoča stranka ostala na oblasti, nimajo veliko razlogov za slavje, saj razmeroma dober rezultat skrajno desnega Zavezništva za zvezo Romunov (AUR) kaže, da bi skrajno desni in Rusiji naklonjeni kandidat v nedeljo lahko zmagal na predsedniških volitvah.

Vladajoča Socialdemokratska stranka (PSD) je zmagala na parlamentarnih volitvah v Romuniji 1. decembra, sledijo ji skrajno desna AUR, Nacionalna liberalna stranka (PNL) in reformistična stranka Rešimo Romunijo (USR). Po 99,8 odstotka preštetih glasov rezultati potrjujejo, da je sedmim političnim strankam uspelo preseči petodstotni prag za vstop v parlament.