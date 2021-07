EU poziva k stabilnosti v Tuniziji

Policija je posredovala na protestih. FOTO: Fethi Belaid/AFP

EU je danes pozvala k čimprejšnji vzpostavitvi institucionalne stabilnosti v Tuniziji, ki jo pretresa politična kriza, potem ko je tunizijski predsednik Kais Saied v nedeljo prekinil delo tunizijskega parlamenta in odstavil premierjaEU spremlja dogajanje v Tuniziji z veliko pozornostjo. Demokracijo ter spoštovanje vladavine prava, ustave in zakonodajnega okvira je treba ohraniti ob upoštevanju volje in pričakovanj ljudi, je zapisal visoki zunanjepolitični predstavnik unijev izjavi v imenu EU.V tem duhu EU poziva k čimprejšnji vzpostavitvi institucionalne stabilnosti v državi, še posebej k nadaljevanju dela parlamenta, spoštovanju temeljnih pravic in izogibanju kakršnemu koli nasilju.Ob tem se zastavlja vprašanje, kako bo EU ukrepala, če delo parlamenta ne bo vzpostavljeno, a v Bruslju za zdaj odgovarjajo, da je o tem prezgodaj govoriti. Prav tako za zdaj ne želijo govoriti o morebitnem izrednem zasedanju zunanjih ministrov EU o tej temi.EU in Tunizijo veže od leta 2012 privilegirano partnerstvo. Prelomna točka v odnosih je bila arabska pomlad in revolucija v državi leta 2011. Od takrat je EU po navedbah komisije ključna partnerica Tunizije pri podpori prehoda v sodobno demokracijo.Od leta 2011 je EU Tuniziji pomagala s tremi milijardami evrov. V obdobju 2014-2020 ji je bilo v okviru instrumenta evropske sosedske politike namenjenih 1,6 milijarde evrov, v glavnem za spodbujanje dobrega upravljanja, vladavine prava, vzdržne rasti in zaposlovanja ter krepitve socialne kohezije.V pomoč pri spoprijemanju s pandemijo covida-19 je unija Tuniziji namenila 330 milijonov evrov, od katerih je okoli 260 že porabljenih, in 600 milijonov evrov ugodnega posojila, so danes izpostavili v komisiji.Potem ko je tunizijski predsednik v nedeljo prekinil delo parlamenta in odstavil premierja, je vladajoča stranka Ennahdha to potezo označila za državni udar. Pred parlamentom so izbruhnili tudi spopadi med predsednikovimi podporniki in podporniki vladajoče stranke.V nedeljo se je na ulicah tunizijskih mest zbralo več tisoč ljudi, ki so vzklikali slogane proti Ennahdhi in premierju. Kritizirali so tudi odločitve vlade in njeno upravljanje s pandemijo covida-19. Ljudje so predsednikovo odločitev pozdravili s hupanjem in pirotehniko.Kriza je izbruhnila po mesecih trenj med predsednikom, premierjem in Ennahdho, ki so ohromili odzivanje države na pandemijo covida-19, saj je delež smrtnih žrtev glede na število prebivalcev med najvišjimi na svetu.