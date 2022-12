Evropa bi morala poslušati Poljsko in baltske države

V nadaljevanju preberite:

Vodenje nemškega obrambnega ministrstva je sredi julija 2019 prevzela od sedanje predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, krmilo ministrstva pa je predala naslednici Christine Lambrecht 8. decembra lani. Tako kot celotna Evropa se je tudi nemški obrambni sektor znašel na prelomnici ob spoznanju, vsiljenem z ukrajinsko vojno, da varnost in mir nista samoumevna.

Nekdanja generalna sekretarka nemške krščansko-demokratske unije (CDU) in nekdanja obrambna ministrica Nemčije Annegret Kramp-Karrenbauer je prejšnji teden na kratko obiskala Ljubljano.

Komaj je minilo leto dni, odkar je njen položaj zasedla Christine Lambrecht iz vrst zdaj vladajočih socialistov (SDP), že se njen stolček krepko trese med drugim zaradi hudega pomanjkanja streliva in birokratskih zapletov pri dobavah novih oborožitvenih sistemov. Sedanji ministrici težko očitajo odgovornost za varčevalne zablode in skromne zaloge iz preteklih let in zdi se, da se njena predhodnica tega zaveda.