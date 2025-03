Evropa glede jedrske bombe razmišlja o nepredstavljivem

V nadaljevanju preberite:

Emmanuel Macron je 5. marca napovedal »strateško razpravo o uporabi odvračilnih sredstev za zaščito zaveznikov na evropski celini«. V razpravi se bo treba spopasti z dvema problemoma: verodostojnostjo in sposobnostjo. ZDA že skoraj 80 let držijo jedrski dežnik nad Evropo. Vendar je dolgotrajno odvračanje nenavadno in nenaravno. Ena država mora obljubiti, da bo v imenu druge uporabila svoje jedrske sile in s tem tvegala jedrsko uničenje.