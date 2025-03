Evropa in prihodnji svetovni red

V nadaljevanju preberite:

Radikalne spremembe v ameriški zunanji politiki, ki jih je uvedel predsednik Donald Trump, so pri mnogih vzbudile sum, da namerava Ameriko dolgoročno bolj približati ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Zdaj se pričakuje, da si bodo ZDA, Kitajska in Rusija med seboj razdelile svet, kot so to storile zmagovalke druge svetovne vojne na konferenci v Jalti leta 1945. Ker Trump opušča 80-letno ameriško zavezanost ohranjanju mednarodnega reda, ki temelji na pravilih in pravu, se svet vrača v obdobje prevlade moči. Ker pa Trump vso diplomacijo vidi kot transakcijo, se odpoveduje glavnemu pomnoževalcu moči Amerike: njeni sposobnosti oblikovanja in vodenja zavezništev.